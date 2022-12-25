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Йовичевич: Зимний ЧМ никому не пошел на пользу

Наставник Шахтера поделился мыслями о Мундиале в Катаре.
Сегодня, 20:12
Игор Йовичевич
Игор Йовичевич

Главный тренер донецкого Шахтера Игор Йовичевич подвел итоги ЧМ-2022, который прошел в Катаре.

Хорватский специалист заявил, что по его мнению Мундиаль не пошел кому-то на пользу.

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"Я много слышал и читал интервью по теме того, что зимний чемпионат мира дает большую нагрузку на футболистов. У всех есть травмы, и многие мировые звезды не поехали на чемпионат мира. Это очень большая нагрузка. Игроки – не работы.

Я не думаю, что зимний чемпионат мира пошел на пользу. Команды не думали ни о здоровье футболистов, ни о качестве футбола. Если бы я принимал решение, то такого не сделал бы.

Однако решение принимает ФИФА, а ты должен подстраиваться. Однако эти чрезвычайные нагрузки, которые отражаются в травмах – это факт, а не только мое мнение", - сказал Йовичевич

Напоминим, Йовичевич возглавляет Шахтер с начала этого сезона. Ранее он был рулевым СК Днепр-1..


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