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Шахтер заинтересован в услугах бразильского вингера

Джеффиньо может перебраться в стан донецкого клуба
Вчера, 23:21
Джеффиньo
Джеффиньo

Донецкий Шахтер намерен привычным путем усилить линию атаки.

По инфомации издания UOL Esporte, "горняки" хотят подписать вингера Ботафого Джеффиньо.

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Бразильский клуб оценивает футболиста в 8 млн в европейской валюте.

Джеффиньо умеет играть на обоих флангах атаки и на позиции атакующего полузащитника.

Стоит отметить, что Ботафого тренирует экс-тренер "горняков" Луиш Каштру.


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