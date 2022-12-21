Шахтер заинтересован в услугах бразильского вингера
Джеффиньо может перебраться в стан донецкого клуба
Донецкий Шахтер намерен привычным путем усилить линию атаки.
По инфомации издания UOL Esporte, "горняки" хотят подписать вингера Ботафого Джеффиньо.
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Бразильский клуб оценивает футболиста в 8 млн в европейской валюте.
Джеффиньо умеет играть на обоих флангах атаки и на позиции атакующего полузащитника.
Стоит отметить, что Ботафого тренирует экс-тренер "горняков" Луиш Каштру.