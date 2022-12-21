Бывший легионер Шахтера может вернуться на родину

Дуглас Коста может поработать под руководством экс-наставника "горняков".

Экс-вингер Шахтера, Баварии и Ювентуса Дуглас Коста близок к возвращению на родину.

По информации бразильских СМИ, местный Ботафого предлагает футболисту двухлетний контракт с окладом в 4.5 млн долларов.

Сейчас Коста играет за Лос-Анджелес Гэлакси и зарабатывает примерно столько же.

Примечательно, что главным тренером Ботафого является португалец Луиш Каштру, который также работал наставником Шахтера.

Бразилец выступал за донецкий клуб с 2010 по 2015, а Каштру возглавлял его с 2019 по 2021.