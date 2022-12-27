"Я не мог спать пару дней": Ван Дейк высказался о незабитом пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022

В рамках прошедшего Мундиаля на стадии четвертьфинала Аргентина встретила на своем пути Нидерланды.

"Альбиселесте" прошли в следующую стадию, победив в серии пенальти.

Одним из незабивших в составе "оранжевых" был Вирджил Ван Дейк. Футболист рассказал о том, как он себя чувствовал после матча.

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"После этой игры я не мог спать два дня. Логично, что я разочаровался. Мы были так близки, хотя проигрывали со счетом 0:2. К сожалению, я не забил столь важного пенальти. Это очень больно. Это были очень тяжелые вечер и ночь.

На время я отрезал себя от мира футбола и наслаждался временем, которое проводил с семьей. Это самое важное в жизни", - сказал ван Дейк.

Напомним, что Аргентина в последствии выиграла турнир, обыграв Францию в финале также в серии пенальти.