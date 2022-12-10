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"Все равно облажались": Ван Гал подвел итоги поражения от Аргентины

Специалист разочарован тем, что команда не смогла проявить себя в серии пенальти.
Сегодня, 09:18
Луи Ван Гал / Getty Images
Луи Ван Гал / Getty Images

В рамках четвертьфинала чемпионата мира сборная Нидерландов уступила в серии пенальти национальной команде Аргентины (2:2, 3:4 по пенальти).

Главный тренер европейской сборной Луи Ван Гал подвел итоги противостояния. По словам специалиста, команда целый год тренировала пенальти, однако все равно не смогла показать победный результат.

"Весь год тренировали пенальти, а в итоге все равно облажались. Я просил игроков бить пенальти в клубах, и они это делали. Но если не забиваешь первые два пенальти, выиграть не получится.

На мой взгляд, пенальти в основное время был сомнительный. Я бы хотел пересмотреть его. Но мы проиграли не из-за судьи", - приводит слова тренера Voetbal International.

Напомним, в 1/2 финала текущего чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с национальной командой Хорватии. Матч пройдет 13 декабря.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Нидерланды - Аргентина.

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