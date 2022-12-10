iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Нидерланды - Аргентина 2:2 (по пен. 3:4): видео голов и лучших моментов матча 09.12.2022 ЧМ-2022

Представляем вашему вниманию видео всех голов и моментов шикарной четвертьфинальной игры мундиаля.
Сегодня, 00:47
Нидерланды - Аргентина / Getty Images
Нидерланды - Аргентина / Getty Images

В пятницу, 9 декабря, в Лусаиле на стадионе Лусаил Айконик состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.

Основное время поединка завершилось вничью 2:2. На голы Науэля Молины и Лионеля Месси с пенальти "оранжевые" ответили поздним дублем в исполнении Вута Вегхорста.

В итоге победитель определился в серии послематчевых пенальти, где точнее и удачливее оказались "альбиселесте".

Вашему вниманию видео всех голов матча Нидерланды - Аргентина в 1/4 финаала ЧМ-2022:

Читай также: Хорватия в серии пенальти обыграла Бразилию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2022

Нидерланды - Аргентина 2:2 (по пен. 3:4)
Голы: Вегхорст, 83, 90+11 - Молина, 35, Месси, 73 (пен.).

Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 5 - 15
Удары в створ: 2 - 6
Фолы: 30 - 18
Атаки: 152 - 131

Нидерланды: Нопперт - Тимбер, ван Дейк, Аке - Думфрис, де Рон, Ф. де Йонг (Копмейнерс, 46), Блинд (Л. де Йонг, 64) - Гакпо (Ланг, 113) - Бергвейн (Бергейс, 46), Депай (Вегхорст, 78).

Аргентина: Э. Мартинес - Ромеро (Пеццелья, 78), Отаменди, Лисандро Мартинес (Ди Мария, 112) - Молина (Монтьель, 106), де Пауль (Паредес, 67), Фернандес, Мак Аллистер, Акунья (Тальяфико, 78) - Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес, 82).

Предупреждения: Тимбер, Вегхорст, Депай, Бергейс, Бергвейн, Думфрис, Ланг - Акунья, Ромеро, Лисандро Мартинес, Паредес, Месси, Отаменди, Монтьель, Пеццелья.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аргентина нидерланды сборная Нидерландов сборная Аргентины Чемпионат мира 2022

Статьи по теме

Неймар: Не знаю, сыграю ли я еще за сборную Бразилии Неймар: Не знаю, сыграю ли я еще за сборную Бразилии
Чемпионат мира-2022: расписание четвертьфиналов и результаты всех матчей Чемпионат мира-2022: расписание четвертьфиналов и результаты всех матчей
Аргентина стала вторым полуфиналистом ЧМ-2022, в невероятном матче победив Нидерланды Аргентина стала вторым полуфиналистом ЧМ-2022, в невероятном матче победив Нидерланды
Аргентина - главный фаворит турнира, Франция идет следом: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу Аргентина - главный фаворит турнира, Франция идет следом: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Аргентина 2:2 (по пен. 3:4): видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Нидерланды - Аргентина 2:2 (по пен. 3:4): видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

ЧМ-202201:15
Аргентина - главный фаворит турнира, Франция идет следом: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-202201:06
Неймар: Не знаю, сыграю ли я еще за сборную Бразилии
ЧМ-202200:47
Нидерланды - Аргентина 2:2 (по пен. 3:4): видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
ЧМ-202200:30
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Месси в погоне за Мбаппе
ЧМ-202200:23
Чемпионат мира-2022: расписание четвертьфиналов и результаты всех матчей
ЧМ-202200:10
Аргентина стала вторым полуфиналистом ЧМ-2022, в невероятном матче победив Нидерланды
Вчера, 23:50
ЧМ-202223:50
Защитник сборной Англии хочет, чтобы Саутгейт остался тренером команды
Европа23:41
Тен Хаг: Криштиану ни разу не сказал мне, что хочет уйти
ЧМ-202223:20
Месси догнал Батистуту в списке бомбардиров Аргентины на ЧМ
Бокс22:58
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK