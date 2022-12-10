Нидерланды - Аргентина 2:2 (по пен. 3:4): видео голов и лучших моментов матча 09.12.2022 ЧМ-2022
В пятницу, 9 декабря, в Лусаиле на стадионе Лусаил Айконик состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.
Основное время поединка завершилось вничью 2:2. На голы Науэля Молины и Лионеля Месси с пенальти "оранжевые" ответили поздним дублем в исполнении Вута Вегхорста.
В итоге победитель определился в серии послематчевых пенальти, где точнее и удачливее оказались "альбиселесте".
Вашему вниманию видео всех голов матча Нидерланды - Аргентина в 1/4 финаала ЧМ-2022:
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Нидерланды - Аргентина 2:2 (по пен. 3:4)
Голы: Вегхорст, 83, 90+11 - Молина, 35, Месси, 73 (пен.).
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 5 - 15
Удары в створ: 2 - 6
Фолы: 30 - 18
Атаки: 152 - 131
Нидерланды: Нопперт - Тимбер, ван Дейк, Аке - Думфрис, де Рон, Ф. де Йонг (Копмейнерс, 46), Блинд (Л. де Йонг, 64) - Гакпо (Ланг, 113) - Бергвейн (Бергейс, 46), Депай (Вегхорст, 78).
Аргентина: Э. Мартинес - Ромеро (Пеццелья, 78), Отаменди, Лисандро Мартинес (Ди Мария, 112) - Молина (Монтьель, 106), де Пауль (Паредес, 67), Фернандес, Мак Аллистер, Акунья (Тальяфико, 78) - Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес, 82).
Предупреждения: Тимбер, Вегхорст, Депай, Бергейс, Бергвейн, Думфрис, Ланг - Акунья, Ромеро, Лисандро Мартинес, Паредес, Месси, Отаменди, Монтьель, Пеццелья.