Хави отменил выходной для игроков Барсы после ничьей с Эспаньолом

Специалист строго отнесся к своим подопечным после неудачи в дерби.

В рамках пятнадцатого тура чемпионата Испании Барса не смогла переиграть Эспаньол (1:1).

По информации издания Sport, Хави наказал своих подопечных за неудачный результат в дерби.

Источник отмечает, что испанский специалист отменил выходной на сегодня, 1 января, для своих игроков.

Сегодня игроки должны будут провести вечернюю тренировку в 18:00 по местному времени.

В Ла Лиге Барселона идет на первом месте, опережая Реал по дополнительным показателям.