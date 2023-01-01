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Хави отменил выходной для игроков Барсы после ничьей с Эспаньолом

Специалист строго отнесся к своим подопечным после неудачи в дерби.
Сегодня, 14:57
Хави
Хави

В рамках пятнадцатого тура чемпионата Испании Барса не смогла переиграть Эспаньол (1:1).

По информации издания Sport, Хави наказал своих подопечных за неудачный результат в дерби.

Источник отмечает, что испанский специалист отменил выходной на сегодня, 1 января, для своих игроков.

Сегодня игроки должны будут провести вечернюю тренировку в 18:00 по местному времени.

В Ла Лиге Барселона идет на первом месте, опережая Реал по дополнительным показателям.


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