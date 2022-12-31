Барселона - Эспаньол 1:1: обзор матча и результат игры 31.12.2022

В рамках чемпионата Испании Барселона в каталонском дерби приняла Эспаньол.

"Сине-гранатовые" еще в дебюте встречи открыли счет благодаря голу Маркоса Алонсо.

Долгое время в матче все шло к минимальной победе хозяев, но в концовке встречи страсти начали закипать. На 73 минуте все тот же Алонсо "привез" пенальти в свои ворота, который реализовал форвард "попугаев" Хоселу.

Далее в течении пяти минут Жорди Альба получил две желтые, которые автоматически превратились в одну красную.

Впрочем, уже через две минуты составы уравнялись. С поля был удален Винисиус Соуза. Также красную показали Леандро Кабрере, но это наказание было отменено видеоассистентом рефери.

В концовке матча Барса попыталась вырвать победу на что у нее было более 10 минут, но у нее ничего не получилось. Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

Благодаря ничьей Эспаньол поднялся из зоны вылета на 16 место, набрав 13 очок. Коллектив Хави сравнялся с Реалом по баллам (у обеих команд 38 пунктов) и продолжил удерживать первое место по дополнительным показателям.

Cтатистика матча чемпионата Испании Барселона - Эспаньол

Барселона - Эспаньол 1:1

Голы: Алонсо, 7 - Хоселу, 73

Удары: 21 - 4

Удары в створ ворот: 4 - 1

Фолы: 11 - 15

Атаки: 135 - 52