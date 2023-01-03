Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч с Ньюкаслом

Украинец примет участие в важном противостоянии в чемпионате.

Во вторник, 3 января, лондонский Арсенал в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги сыграет дома против Ньюкасла.

Перед поединком главный тренер лидеров чемпионата Микель Артета огласил стартовый состав своей команды, в котором нашлось место украинскому защитнику Александру Зинченко.

⚡️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚡️



🇫🇷 Saliba at the back

🇳🇴 Odegaard in midfield

🇧🇷 Martinelli on the wing



Let’s start 2023 positively 🙌 pic.twitter.com/B1TN2fYDuQ — Arsenal (@Arsenal) January 3, 2023

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 11 матчах в составе лондонской команды и отличился одной результативной передачей.

Напомним, что на данный момент Арсенал с 43 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, а Ньюкасл идет третьим, отставая от лидера на девять баллов.

Матч чемпионата Англии Арсенал - Ньюкасл начнется в 21:45 по киевскому времени.