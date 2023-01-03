Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч с Ньюкаслом
Во вторник, 3 января, лондонский Арсенал в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги сыграет дома против Ньюкасла.
Перед поединком главный тренер лидеров чемпионата Микель Артета огласил стартовый состав своей команды, в котором нашлось место украинскому защитнику Александру Зинченко.
⚡️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚡️— Arsenal (@Arsenal) January 3, 2023
🇫🇷 Saliba at the back
🇳🇴 Odegaard in midfield
🇧🇷 Martinelli on the wing
Let’s start 2023 positively 🙌 pic.twitter.com/B1TN2fYDuQ
В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 11 матчах в составе лондонской команды и отличился одной результативной передачей.
Напомним, что на данный момент Арсенал с 43 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, а Ньюкасл идет третьим, отставая от лидера на девять баллов.
Матч чемпионата Англии Арсенал - Ньюкасл начнется в 21:45 по киевскому времени.