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Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч с Ньюкаслом

Украинец примет участие в важном противостоянии в чемпионате.
Сегодня, 21:32
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Во вторник, 3 января, лондонский Арсенал в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги сыграет дома против Ньюкасла.

Перед поединком главный тренер лидеров чемпионата Микель Артета огласил стартовый состав своей команды, в котором нашлось место украинскому защитнику Александру Зинченко.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 11 матчах в составе лондонской команды и отличился одной результативной передачей.

Напомним, что на данный момент Арсенал с 43 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, а Ньюкасл идет третьим, отставая от лидера на девять баллов.

Матч чемпионата Англии Арсенал - Ньюкасл начнется в 21:45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл АПЛ Арсенал Лондон чемпионат Англии Александр Зинченко Английская Премьер-лига

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