Касереньо - Реал 0:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании 03.01.2023
Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
В рамках 1/16 финала Кубка Испании мадридский Реал встречался с представителем низших лиг - Касереньо.
Единственный гол в матче был забит во втором тайме, а его автором стал нападающий "сливочных" Родриго. Бразилец совершил сольный проход, а затем пробил в дальний угол ворот.
Стоит отметить, что участие в игре принял украинский голкипер Андрей Лунин, который совершил один сейв за игру.
Вашему вниманию видео всех голов матча Касереньо - Реал в рамках 1/16 финала Кубка Испании:
Касереньо - Реал Мадрид 0:1
Голы: Родриго, 69
Источник: MEGOGO