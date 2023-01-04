Касереньо - Реал 0:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании 03.01.2023

В рамках 1/16 финала Кубка Испании мадридский Реал встречался с представителем низших лиг - Касереньо.

Единственный гол в матче был забит во втором тайме, а его автором стал нападающий "сливочных" Родриго. Бразилец совершил сольный проход, а затем пробил в дальний угол ворот.

Стоит отметить, что участие в игре принял украинский голкипер Андрей Лунин, который совершил один сейв за игру.

Вашему вниманию видео всех голов матча Касереньо - Реал в рамках 1/16 финала Кубка Испании:

Касереньо - Реал Мадрид 0:1

Голы: Родриго, 69

Источник: MEGOGO