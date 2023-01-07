Челси нашел альтернативу Мудрику в чемпионате Германии

Челси определился с альтернативой трансферу вингера Шахтера Михаила Мудрика. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Лондонцы по-прежнему конкурирует с Арсеналом за подписание игрока украинского клуба. Челси хочет быть уверенным, что Мудрик не откажется от перехода, если им удастся выиграть гонку за игрока.

Отметим, в качестве запасного варианта "синие" рассматривают атакующего полузащитника РБ Лейпцига Дани Ольмо. Клубы уже связывались для обсуждения потенциальной сделки.

В текущем сезоне на счету 24-летнего испанца 1 гол и 2 ассиста в 10 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Арсенал нашел альтернативу Мудрику.