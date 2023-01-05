Арсенал нашел альтернативу Мудрику

Микель Артета остановил свой выбор на футболисте, который смог впечатлить его лично.

Арсенал нашел альтернативу на случай, если трансфер Мудрика провалится.

"Канониры" обратили взор на внутренний рынок, найдя необходимого футболиста в АПЛ. Речь идет о Каору Митоме.

Читай также: "В золотой клетке": Мудрик лайкнул мем, где он изображен за решеткой

По информации Football London, украинец все еще остается приоритетом, но ситуация может измениться в любой момент.

Стоит отметить, что Митома смог не так давно лично впечатлить наставника лондонцев Микеля Артету. Японец отличился дублем в матче Брайтона против Арсенала.