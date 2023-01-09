Челси намерен арендовать форварда Атлетико Мадрид
"Синие" хотят включить в договор опцию выкупа.
Лондонский Челси намерен усилить атакующую линию.
По информации журналиста Дункана Каслса, "синие" предложили Атлетико согласовать договор аренды Жоау Фелиша.
Источник отмечает, что Челси хочет включить в соглашение опцию права выкупа португальского нападающего.
Chelsea offer to meet Atletico Madrid’s terms on Joao Felix loan.— Duncan Castles (@DuncanCastles) January 9, 2023
• Portugal international wants Premier League move
• Arsenal and Manchester United also interested in forwardhttps://t.co/ifd396D5qg pic.twitter.com/eXVxanXoO1
За аренду руководство лондонцев готовы заплатить 11 млн евро. Также боссы клуба полностью возьмут на себя обязательства по зарплате футболиста.
В текущем сезоне Фелиш провел 14 матчей в чемпионате Испании. На его счету 4 забитых мяча и 3 результативные передачи.