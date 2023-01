Челси намерен арендовать форварда Атлетико Мадрид

Chelsea offer to meet Atletico Madrid’s terms on Joao Felix loan. • Portugal international wants Premier League move • Arsenal and Manchester United also interested in forward https://t.co/ifd396D5qg pic.twitter.com/eXVxanXoO1

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...