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Челси намерен арендовать форварда Атлетико Мадрид

"Синие" хотят включить в договор опцию выкупа.
Сегодня, 17:22
Жоау Фелиш / Getty Images
Жоау Фелиш / Getty Images

Лондонский Челси намерен усилить атакующую линию.

По информации журналиста Дункана Каслса, "синие" предложили Атлетико согласовать договор аренды Жоау Фелиша.

Источник отмечает, что Челси хочет включить в соглашение опцию права выкупа португальского нападающего.

За аренду руководство лондонцев готовы заплатить 11 млн евро. Также боссы клуба полностью возьмут на себя обязательства по зарплате футболиста.

В текущем сезоне Фелиш провел 14 матчей в чемпионате Испании. На его счету 4 забитых мяча и 3 результативные передачи.


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