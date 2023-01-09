Челси намерен арендовать форварда Атлетико Мадрид

Лондонский Челси намерен усилить атакующую линию.

По информации журналиста Дункана Каслса, "синие" предложили Атлетико согласовать договор аренды Жоау Фелиша.

Источник отмечает, что Челси хочет включить в соглашение опцию права выкупа португальского нападающего.

Chelsea offer to meet Atletico Madrid’s terms on Joao Felix loan.

• Portugal international wants Premier League move

• Arsenal and Manchester United also interested in forwardhttps://t.co/ifd396D5qg pic.twitter.com/eXVxanXoO1 — Duncan Castles (@DuncanCastles) January 9, 2023

За аренду руководство лондонцев готовы заплатить 11 млн евро. Также боссы клуба полностью возьмут на себя обязательства по зарплате футболиста.

В текущем сезоне Фелиш провел 14 матчей в чемпионате Испании. На его счету 4 забитых мяча и 3 результативные передачи.