Манчестер Юнайтед определился с потенциальным усилением линии атаки грядущим летом

Манчестер Юнайтед хочет подписать нового форварда топ-уровня в летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание ESPN.

Манкунианцы намерены подписать центрального нападающего по окончании сезона. В сферу интересов клуба входят Виктор Осимхен (Наполи), Беньямин Шешко (РБ Зальцбург), а также Харри Кейн (Тоттенхэм).

Усиление позиции форварда – главная задача клуба на грядущее лето. Манчестер Юнайтед нужен и вариант на перспективу, ввиду чего "красные дьяволы" хотят арендовать Ваута Вегорста у Бернли.

Отметим, подписание нидерландского форварда является лишь временным вариантом до тех пор, пока клуб не сможет купить другого игрока на эту же позицию.

Ранее Эвра выступил против подписания Фелиша в Манчестер Юнайтед.