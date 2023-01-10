Манчестер Юнайтед определился с потенциальным усилением линии атаки грядущим летом
"Красные дьяволы" имеют грандиозные планы на следующее трансферное окно.
Манчестер Юнайтед хочет подписать нового форварда топ-уровня в летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание ESPN.
Манкунианцы намерены подписать центрального нападающего по окончании сезона. В сферу интересов клуба входят Виктор Осимхен (Наполи), Беньямин Шешко (РБ Зальцбург), а также Харри Кейн (Тоттенхэм).
Усиление позиции форварда – главная задача клуба на грядущее лето. Манчестер Юнайтед нужен и вариант на перспективу, ввиду чего "красные дьяволы" хотят арендовать Ваута Вегорста у Бернли.
Отметим, подписание нидерландского форварда является лишь временным вариантом до тех пор, пока клуб не сможет купить другого игрока на эту же позицию.
Ранее Эвра выступил против подписания Фелиша в Манчестер Юнайтед.