Мудрик оставил интересный сторис после новости о новом предложении Арсенала

Mykhaylo Mudryk’s Instagram story… after the exclusive news of official bid made by Arsenal tonight. ⚪️🔴🇺🇦 #AFC pic.twitter.com/8aZfxxsZIz

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...