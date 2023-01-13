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Мудрик оставил интересный сторис после новости о новом предложении Арсенала

Вингер Шахтера надеется на трансфер в Англию.
Сегодня, 11:47
Михаил Мудрик / ФК Шахтер Донецк
Михаил Мудрик / ФК Шахтер Донецк

Журналист Фабрицио Романо обратил внимание на сторис украинского вингера Михаила Мудрика, который появился в Инстаграме игрока после новости об очередном предложении Арсенала.

Михаил в своем Instagram выложил сторис, запостив лишь эмодзи "молитвы". В сети считают, что таким образом игрок показал свое желание перейти в Арсенал.

Напомним, что лондонцы отправили "горнякам" новое предложение по трансферу 21-летнего вингера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Арсенал Лондон Михаил Мудрик

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