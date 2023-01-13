Мудрик оставил интересный сторис после новости о новом предложении Арсенала

Вингер Шахтера надеется на трансфер в Англию.

Журналист Фабрицио Романо обратил внимание на сторис украинского вингера Михаила Мудрика, который появился в Инстаграме игрока после новости об очередном предложении Арсенала.

Михаил в своем Instagram выложил сторис, запостив лишь эмодзи "молитвы". В сети считают, что таким образом игрок показал свое желание перейти в Арсенал.

Mykhaylo Mudryk’s Instagram story… after the exclusive news of official bid made by Arsenal tonight. ⚪️🔴🇺🇦 #AFC pic.twitter.com/8aZfxxsZIz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2023

Напомним, что лондонцы отправили "горнякам" новое предложение по трансферу 21-летнего вингера.