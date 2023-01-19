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Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 видео голов и лучших моментов матча 18.01.23

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка АПЛ.
Сегодня, 09:57
Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас сыграли вничью / Getty Images
Манчестер Юнайтед и Кристал Пэлас сыграли вничью / Getty Images

В среду, 18 января, Манчестер Юнайтед в перенесенном матче седьмого тура английской Премьер-лиги встречался на выезде с Кристал Пэлас.

Команда Эрика тен Хага, ведя по ходу встречи с преимуществом в один мяч, упустила победу в компенсированное время.

Гости вышли вперед под конец первого тайма усилиями Бруну Фернандеша, однако на 90+1 минуте хозяев поля спас от поражения Майкл Олисе, поразив ворота манкунианцев отличным ударом со штрафного.

Вашему вниманию видео всех голов матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед в 7-м туре АПЛ:

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Олисе, 90+1 - Фернандеш, 43.

Кристал Пэлас: Гуаита - Клайн, Ричардс, Гехи, Митчелл - Дукуре (Шлюпп, 71), Хьюз (Миливоевич, 84), Олисе, Матета (Эзе, 56), Заа - Эдуар (Айю, 71).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу - Каземиро, Эриксен (Фред, 83), Антони (Гарначо, 69), Фернандеш, Рэшфорд - Вегхорст (МакТоминей, 69).

Предупреждения: Хьюз - Мартинес, Каземиро.

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