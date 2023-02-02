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Анчелотти высказался об интересе клубов из Саудовской Аравии к Модричу и Бензема

Итальянец дал совет своим подопечным.
Сегодня, 13:19
Анчелотти и Модрич / Getty Images
Анчелотти и Модрич / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти не хочет, чтобы полузащитник Лука Модрич и форвард Карим Бензема покидали клуб.

"В моем совете они не нуждаются. Мое мнение таково: легенды Мадрида должны оставаться в Мадриде", – сказал Анчелотти в интервью ESPN.

Напомним, власти Саудовской Аравии хотят видеть в своем чемпионате Модрича и Бензема, предлагая футболистам 60 млн долларов за два года.

Этой зимой Ан-Наср на правах свободного агента подписал форварда Криштиану Роналду. Португалец подписал договор на 2 года с окладом в 200 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что основной защитник Реала выбыл на длительный срок из-за травмы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Карло Анчелотти Лука Модрич Реал Мадрид

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