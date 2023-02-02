Анчелотти высказался об интересе клубов из Саудовской Аравии к Модричу и Бензема

Главный тренер Реала Карло Анчелотти не хочет, чтобы полузащитник Лука Модрич и форвард Карим Бензема покидали клуб.

"В моем совете они не нуждаются. Мое мнение таково: легенды Мадрида должны оставаться в Мадриде", – сказал Анчелотти в интервью ESPN.

Напомним, власти Саудовской Аравии хотят видеть в своем чемпионате Модрича и Бензема, предлагая футболистам 60 млн долларов за два года.

Этой зимой Ан-Наср на правах свободного агента подписал форварда Криштиану Роналду. Португалец подписал договор на 2 года с окладом в 200 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что основной защитник Реала выбыл на длительный срок из-за травмы.