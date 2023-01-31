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Основной защитник Реала выбыл на длительный срок из-за травмы

Менди не сможет помочь своей команде в ближайшие два месяца.
Сегодня, 19:24
Ферлан Менди / Getty Images
Ферлан Менди / Getty Images

Крайний защитник Реала Ферлан Менди выбыл из-за травмы на длительный срок. Об этом сообщает клубный сайт.

У француза диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Таким образом, 27-летний фулбек пропустит около двух месяцев.

Менди не сыграет в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с Ливерпулем, которые пройдут 21 февраля и 15 марта. Под вопросом игра с Барселоной 19-го.

В текущем сезоне на счету Менди 1 ассист в 14 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона планирует усилиться вингером Реала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид ферлан менди

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