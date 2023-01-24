Барселона планирует усилиться вингером Реала

Барселона хочет подписат контракт с вингером Реала Марко Асенсио, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб начал переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем, по поводу подписания Марко летом 2023 года. Сразу после того, как истечет его контракт с мадридским Реалом.

Из-за нестабильного финансового положения Барселона планирует очень внимательно следить за игроками, которые станут летом свободными агентами.

Например, как Марко Асенсио, который может покинуть Мадрид после 7 лет в клубе. Каталонцы считают, что лидерские качества и умение играть между линиями делают могут сделать Асенсио важной частью команды.

Однако на позицию испанца в Барселоне и без него претендуют Усман Дембеле, Рафинья и Ферран Торрес. Так что не исключено, что кто-то из них летом покинет клуб.

Ранее сообщалось, что каталонцы уже заключили предварительный контракт с хавбеком Манчестер Сити.