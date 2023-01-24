iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона планирует усилиться вингером Реала

Марко Асенсио летом станет свободным агентом.
Сегодня, 10:10
Марко Асенсио / Getty Images
Марко Асенсио / Getty Images

Барселона хочет подписат контракт с вингером Реала Марко Асенсио, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб начал переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем, по поводу подписания Марко летом 2023 года. Сразу после того, как истечет его контракт с мадридским Реалом.

Из-за нестабильного финансового положения Барселона планирует очень внимательно следить за игроками, которые станут летом свободными агентами.

Например, как Марко Асенсио, который может покинуть Мадрид после 7 лет в клубе. Каталонцы считают, что лидерские качества и умение играть между линиями делают могут сделать Асенсио важной частью команды.

Однако на позицию испанца в Барселоне и без него претендуют Усман Дембеле, Рафинья и Ферран Торрес. Так что не исключено, что кто-то из них летом покинет клуб.

Ранее сообщалось, что каталонцы уже заключили предварительный контракт с хавбеком Манчестер Сити.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Марко Асенсио

Статьи по теме

Барселона официально опровергла обвинения в нарушении правил тендера Барселона официально опровергла обвинения в нарушении правил тендера
Педри принес Барселоне минимальную победу над Хетафе Педри принес Барселоне минимальную победу над Хетафе
Тухель намерен возглавить топ-клуб Испании Тухель намерен возглавить топ-клуб Испании
Барселона вышла в четвертьфинал Кубка Испании, обыграв Сеуту Барселона вышла в четвертьфинал Кубка Испании, обыграв Сеуту
Помочь журналистам

Видео

Пента-трик Мбаппе в матче Пе-де-Кассель - ПСЖ: Видео голов и лучших моментов поединка Кубка Франции
Пента-трик Мбаппе в матче Пе-де-Кассель - ПСЖ: Видео голов и лучших моментов поединка Кубка Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров

Последние новости

Европа11:54
Мудрик поставил рекорд скорости в этом сезоне АПЛ
Европа11:43
Барселона официально опровергла обвинения в нарушении правил тендера
Украина11:30
Кривбасс сыграет с представителем Болгарии: онлайн-трансляция матча
Европа11:15
Королева тверка: Новичок Арсенала встречается с девушкой, которая покорила его откровенными танцами
Европа11:08
Месси и ПСЖ работают над продлением контракта
Европа10:31
Пента-трик Мбаппе в матче Пе-де-Кассель - ПСЖ: Видео голов и лучших моментов поединка Кубка Франции
Европа10:10
Барселона планирует усилиться вингером Реала
Европа10:10
Звезда Челси оценил дебют Мудрика в матче с Ливерпулем
Европа09:58
Челси продолжит переговоры по Энцо Фернандесу на этой неделе
Другие09:49
Новая карьера: Бэйл примет участие в турнире по гольфу с многомиллионным призовым фондом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK