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Гюндоган заключил предварительный контракт с Барселоной

Уже летом немец присоединиться к каталонскому клубу.
Сегодня, 14:41
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган подписал предварительный контракт с Барселоной и перейдет туда летом бесплатно, пишет журналист Хосе Альварес Гайя.

Каталонский клуб заключил предварительную сделку с 32-летним немецким хавбеком о переходе уже этим летом. Напомним, что как раз тогда истечет соглашение Илкая с "горожанами".

Сам полузащитник считает, что он отдал все силы Манчестер Сити и теперь пришло время сделать новый шаг.

Илкай Гюндоган присоединился к Манчестер Сити в 2016 году, перейдя из дортмундской Боруссии. В этом сезоне у немца 25 матчей во всех турнирах, 2 забитых гола и два ассиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган

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