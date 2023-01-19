Гюндоган заключил предварительный контракт с Барселоной

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган подписал предварительный контракт с Барселоной и перейдет туда летом бесплатно, пишет журналист Хосе Альварес Гайя.

Каталонский клуб заключил предварительную сделку с 32-летним немецким хавбеком о переходе уже этим летом. Напомним, что как раз тогда истечет соглашение Илкая с "горожанами".

Сам полузащитник считает, что он отдал все силы Манчестер Сити и теперь пришло время сделать новый шаг.

Илкай Гюндоган присоединился к Манчестер Сити в 2016 году, перейдя из дортмундской Боруссии. В этом сезоне у немца 25 матчей во всех турнирах, 2 забитых гола и два ассиста.