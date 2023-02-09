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Манчестер Юнайтед - Лидс: обзор и результат матча чемпионата Англии 09.02.2023

Манкунианцам пришлось отыгрываться по ходу встречи
Сегодня, 00:52
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд

В рамках перенесенного матча 8 тура МЮ на своем поле принял Лидс.

"Павлины" сразу же удивили манкунианцев, открыв счет уже в самом дебюте встрече. На 1 минуте отличился Уилфрид Ньонто.

После этого уже гостей настила неприятность. Луис Синситерра получил травму и вместо него был вынужден был появится на поле Крисенсио Саммервиль.

Далее черная полоса для коллектива, который временно возглавляет Майкл Скубала лишь продолжилась. На 23 минуте произошла еще одна вынужденная замена. Вышел Джуниор Фирпо вместо Паскаля Стрейка.

Впрочем, несмотря на это преимущество Лидса во втором тайме сперва подвоилось. Рафаэль Варан срезал мяч в свои ворота на 48 минуте поединка.

Однако у красных дьяволов хватило сил на то, чтобы перевернуть игру с ног на голову. Сперва Маркус Рэшфорд продолжил свою длительную результативную серию, а затем финальный счет установил Джейден Санчо.

Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Лидс

Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2
Голы: Рашфорд 62, Санчо 70 - Ньонто 1, Варан 48 (автогол).

Владение мячем: 66% - 34%
Удары: 24 - 8
Удары в створ: 7 - 2
Атаки: 144 - 97

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот (Маласия, 82), Варан, Мартинес, Шоу - Фред, Забитцер (Линделеф, 82) - Рашфорд, Фернандеш, Гарначо (Пеллистри, 59) - Вегорст (Санчо, 59)

Лидс: Мелье - Стрейк (Фирпо, 23), Вебер, Кох, Эйлинг - Маккенни (Гринвуд, 90), Адамс - Ньонто (Джозеф, 90), Харрисон (Ааронсон, 63), Синистерра (Саммервилл, 8) - Бамфорд (Рюттер, 63)

Предупреждения: Забитцер - Маккенни, Адамс, Фирпо.
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мю Лидс

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