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Галлас: Мудрик может пожалеть о выборе Челси

Француз недоволен тем, в какой клуб перешел украинский талант.
Сегодня, 19:22
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший футболист Арсенала и Челси Вильям Галласс подверг критике выбор клуба вингера Михаила Мудрика.

"Возможно, он совершил ошибку. Он имел возможность играть за Арсенал. Учитывая игру этой команды, он бы вписался в состав.

В конце сезона он может пожалеть о своем выборе. Что, если Челси не попадет в Лигу чемпионов? А Арсенал может стать чемпионом Англии.

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Мудрик может пожалеть о выборе. У него могла быть возможность хорошо играть и выступать в ЛЧ в следующем сезоне", – сказал Галлас в интервью Genting Casino.

Напомним, в середине января Челси объявил о переходе полузащитника Михаила Мудрика. 22-летний украинец обошелся лондонскому клубу в 100 миллионов евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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