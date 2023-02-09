Галлас: Мудрик может пожалеть о выборе Челси
Бывший футболист Арсенала и Челси Вильям Галласс подверг критике выбор клуба вингера Михаила Мудрика.
"Возможно, он совершил ошибку. Он имел возможность играть за Арсенал. Учитывая игру этой команды, он бы вписался в состав.
В конце сезона он может пожалеть о своем выборе. Что, если Челси не попадет в Лигу чемпионов? А Арсенал может стать чемпионом Англии.
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Мудрик может пожалеть о выборе. У него могла быть возможность хорошо играть и выступать в ЛЧ в следующем сезоне", – сказал Галлас в интервью Genting Casino.
Напомним, в середине января Челси объявил о переходе полузащитника Михаила Мудрика. 22-летний украинец обошелся лондонскому клубу в 100 миллионов евро.