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Бывший футболист Челси сравнил Мудрика с Роббеном

Украинец завораживает своим дриблингом.
Сегодня, 22:50
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший атакующий полузащитник Челси Джо Коул высказался о подписании вингера Михаила Мудрика.

"Он станет для Челси топ-игроком. Он выглядит как великолепный игрок для последней трети поля – способный обыграть соперника, восхитить зрителей. У него отличные ноги.

Он напоминает мне Арьена Роббена способностью проходить защиту короткими рывками и принятием решений на последней трети поля. Я думаю, что он будет становиться все лучше и лучше, так что Челси вовремя его подписал.

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Ему просто нужно освоиться. Переход из лиги Украины в АПЛ – это большой скачок, нужно дать ему время. Но я с интересом жду того, что будет, когда он освоит футбол Поттера", – завил Коул в эфире BT Sport.

Напомним, Мудрик перешел в Челси в январе этого года за 100 млн евро. Украинец подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Джо Коул Михаил Мудрик

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