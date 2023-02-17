Футболисты на спаде: звезды которые доигрывают в низших лигах

Способов завершить игровую карьеру для звездных футболистов существует очень много. Можно уйти из футбола, окончив в родном клубе, можно еще немного поиграть в команде немного ниже, а можно поехать заработать на пенсию в экзотический чемпионат, где заплатят неплохие деньги.

Но есть и еще один вид "футбольной старости". Некоторые футболисты отправляются доигрывать в командах низших дивизионов. Причины тому также могут быть разные – поехал в родную команду, или в ту, которая также имеет неплохие финансовые возможности.

ISPORT расскажет, кто из некогда достаточно звездных футболистов сейчас выступает в командах по низшим лигам.

Чемпионшип (Англия)

Фил Ягелка (Сток Сити)

Фил Ягелка / Источник: Getty Images

40-летний центральный защитник является старейшим игроком во втором по силе дивизионе Англии. Фил хоть и не был мировой звездой, но провел очень качественную карьеру в Эвертоне и сыграл четыре десятка матчей за сборную Англии. Год назад он перебрался в Сток Сити, где, возможно, и завершит карьеру.

Трой Дини (Бирмингем)

Живая легенда Уотфорда, проведшего в этой команде более десяти лет и забившего за нее почти полторы сотни голов. А все могло бы быть совсем иначе, ведь Троя в 2012 году приговорили к заключению, но потом выпустили. Вторым шансом форвард воспользовался отлично. Теперь доигрывает в Бирмингеме рядом с младшим братом Джуда Беллингема.

Энди Кэрролл (Рединг)

Энди Кэрролл / Источник: Getty Images

Еще одна легенда АПЛ, но если Дини или Ягелка – настоящие легенды посредственных клубов, то Энди Кэрролл скорее легенда мемов. Ливерпуль возлагал большие надежды на этого футболиста, а на деле он не смог стать игроком самого высокого уровня. Мерсисайд он покинул уже почти 10 лет назад, а вспоминают его там до сих пор. С минувшей осени выступает за Рединг, недавно успел получить красную карточку в матче против МЮ в Кубке.

Другие игроки: Томаш Вацлик (Хаддерсфилд), Том Клэверли (Уотфорд), Джо Аллен (Суонси)

Серия Б

Джанлуиджи Буффон (Парма)

Джиджи Буффон / Источник: Getty Images

Один из величайших вратарей в истории в конце своей карьеры вернулся в родной клуб, который он когда-то покинул за рекордные в то время деньги за кипера. Чемпион мира и живая легенда Буффон не всегда пробивается в основной состав, но иногда все еще способен выдавать матчи, как в старые-добрые времена.

Раджа Наингголан (СПАЛ)

Лучшие годы бельгийского хавбека прошли в Роме, где он стал мировой звездой, хотя и в Интере Раджа показывал себя неплохо. К сожалению, у клуба возникли финансовые проблемы, и игрока просто отпустили. Затем бельгиец попробовал себя на родине в Антверпене, но ряд скандалов не дали Наингголану там закрепиться. Зимой Раджа присоединился к СПАЛу, который тренирует его экс-одноклубник Даниэле Де Росси, и, скорее всего, итальянский клуб может стать последним в карьере хавбека.

Сеск Фабрегас (Комо)

Сеск Фабрегас / Источник: Getty Images

Воспитанник Барселоны, Фабрегас стал настоящей легендой английского футбола, проведя на Туманном Альбионе 12 сезонов в составе Арсенала и Челси. Становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы с "фурий роха". Сначала Сеск уехал доигрывать в Монако, но уже через два года в качестве свободного агента перешел в Комо, за который уже успел провести 12 матчей в этом сезоне. Но, к сожалению, сильно помочь своему новому клубу испанец уже не может.

Другие игроки: Камиль Глик (Беневенто), Мауро Сарате (Коченца), Жереми Менез (Реджина), Доменико Кришито (Дженоа), Кристиан Ансальди (Парма)

Бундеслига 2

Рон-Роберт Циллер (Ганновер)

Рон-Роберт Циллер / Источник: Getty Images

В 2010 году Рон-Роберт Циллер прибыл в Ганновер, а уже через год стал основным кипером и выиграл чемпионат мира с Германией. После небольшого тура в Лестер и Штутгарт, Циллер вернулся в клуб. Во второй раз получилось не так хорошо, но после аренды в Кельне, Рон-Роберт снова стал основным кипером и капитаном Ганновера. Пока команда идет только 7-й во второй немецкой лиге.

Льюис Холтби (Гольштайн Киль)

Льюиса Холтби тяжело назвать выдающимся футболистом, но свой след в истории немецкого футбола хавбек смог оставить. 13-15 лет назад Холтби был легендой спортивных симуляторов и одним из самых многообещающих игроков мира. Выбирал между сборными Англии и Германии, но карьера его вряд ли сложилась так, как хотел бы сам игрок. Многие могут помнить его выступления за Майнц, Шальке и Гамбург. Была относительно неплохая командировка в Англию, но в Германии Холтби показывал более высокий уровень футбола. Пока 32-летний хавбек доигрывает в Гольштайн Кили, и вряд ли уже заинтересует клубы высшего дивизиона.

Лига 2

Паписс Сиссе (Амьен)

38-летний сенегальский нападающий хорошо запомнился английским фанам своими голами за Ньюкасл, хотя и прежде он неплохо себя показал во Фрайбурге. После Англии был тур по Китаю и Турции, а в этом сезоне Сиссе вернулся во Францию. Хотя и нельзя сказать, что Паписс приехал доигрывать, у нападающего 6 голов в 15 матчах в Лиге 2. Также Сиссе 36 раз одевал футболку сборной Сенегала, за которую забил 15 голов.

Матье Дебюши (Валансьен)

Матье Дебуши / Источник: Getty Images

Матье Дебюши мог стать одним из лучших французских защитников, но травмы преследовали его всю карьеру. Матье был прекрасен в составе Лилля, ушел на повышение в Ньюкасл, а оттуда в Арсенал, но в составе "канониров" сыграл всего 30 матчей за 4 года. В Сент-Этьене Дебюши вернул часть прежней формы, но возраст взял свое. Дебюши и Валансьен борются за середину таблицы в Лиге 2.

Сегунда

Роберто Сольдадо (Леванте)

Роберто Солдадо / Источник: Getty Images

Сольдадо – воспитанник академии Реала, который так и не смог конкурировать с великим Руудом Ван Нистелроем за место в старте. Тем не менее Роберто проявил себя в Осасуне и Хетафе, а лучшие свои годы провел в Валенсии, где за 141 игру забил 88 голов. Футболист решил испытать свои силы в Англии и перешел в Тоттенхэм, где его карьера сильно забуксовала. Сольдадо попробовал еще раз в Испании в составе Вильярреала, но вернуть свою лучшую форму не смог. В настоящее время 37-летний нападающий доиграет в Леванте.

Нолито (Ибица)

В 22 года Нолито попал во вторую команду Барселоны, где неплохо себя показал, но закрепиться в первой команде ему не удалось. После нескольких лет катаясь между Португалией и Испанией, Нолито попал в Сельту, где выдал свою лучшую игру, а наградой за это стало приглашение в Манчестер Сити, но и там не удалось остаться надолго. В конце концов, когда-то очень перспективный испанец в возрасте 36 лет поехал доигрывать за Ибицу, которая борется за выживание в Сегунде.

Хосе Кальехон (Гранада)

Хосе Кальехон / Источник: Getty Images

Кальехон – еще один воспитанник мадридского Реала, который так и не смог получить постоянное место в королевском клубе. Зато у Хосе вышла отличная карьера в Италии, сначала Наполи, затем Фиорентина, и в обоих клубах Кальехон был основным игроком и демонстрировал впечатляющую статистику. Сейчас в 35 лет испанец вернулся на родину доигрывать, контракт ему предложила Гранада.

Другие игроки: Висенте Иборра (Леванте), Рубен Кастро (Малага), Хорхе Молина (Гранада)

Первая лига Украины

Владимир Полевой (Металлург З)

Польовий та Кожанов

Воспитанник запорожского футбола, свой профессиональный путь Владимир начал в киевском Динамо, но вскоре вернулся в Запорожье, где быстро стал основным. После 10 лет в родном клубе Полевой перешел в столичный Арсенал, но через два года команда снялась с чемпионата, и Владимир попал в уже донецкий Металлург. Затем еще был Днепр, а сейчас 37-летний игрок снова играет дома за муниципальную команду Металлурга Запорожье.

Денис Кожанов (Карпаты)

А Кожанов воспитанник марипольского футбола, который не смог закрепиться в основе Шахтера, но провел чудесные 4 года во львовских Карпатах. После 2011 года Денис сменил много клубов, успел даже поиграть в Молдове, но более чем на два года нигде не задержался. В 2021 году вернулся в Карпаты, где прошли его лучшие годы.

Другие игроки: Сергей Старенький (Диназ), Андрей Гитченко (Полесье), Артем Кичак (Оболонь)