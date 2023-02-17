Футболисты на спаде: звезды которые доигрывают в низших лигах
Способов завершить игровую карьеру для звездных футболистов существует очень много. Можно уйти из футбола, окончив в родном клубе, можно еще немного поиграть в команде немного ниже, а можно поехать заработать на пенсию в экзотический чемпионат, где заплатят неплохие деньги.
Но есть и еще один вид "футбольной старости". Некоторые футболисты отправляются доигрывать в командах низших дивизионов. Причины тому также могут быть разные – поехал в родную команду, или в ту, которая также имеет неплохие финансовые возможности.
ISPORT расскажет, кто из некогда достаточно звездных футболистов сейчас выступает в командах по низшим лигам.
Чемпионшип (Англия)
Фил Ягелка (Сток Сити)
40-летний центральный защитник является старейшим игроком во втором по силе дивизионе Англии. Фил хоть и не был мировой звездой, но провел очень качественную карьеру в Эвертоне и сыграл четыре десятка матчей за сборную Англии. Год назад он перебрался в Сток Сити, где, возможно, и завершит карьеру.
Трой Дини (Бирмингем)
Живая легенда Уотфорда, проведшего в этой команде более десяти лет и забившего за нее почти полторы сотни голов. А все могло бы быть совсем иначе, ведь Троя в 2012 году приговорили к заключению, но потом выпустили. Вторым шансом форвард воспользовался отлично. Теперь доигрывает в Бирмингеме рядом с младшим братом Джуда Беллингема.
Энди Кэрролл (Рединг)
Еще одна легенда АПЛ, но если Дини или Ягелка – настоящие легенды посредственных клубов, то Энди Кэрролл скорее легенда мемов. Ливерпуль возлагал большие надежды на этого футболиста, а на деле он не смог стать игроком самого высокого уровня. Мерсисайд он покинул уже почти 10 лет назад, а вспоминают его там до сих пор. С минувшей осени выступает за Рединг, недавно успел получить красную карточку в матче против МЮ в Кубке.
Другие игроки: Томаш Вацлик (Хаддерсфилд), Том Клэверли (Уотфорд), Джо Аллен (Суонси)
Серия Б
Джанлуиджи Буффон (Парма)
Один из величайших вратарей в истории в конце своей карьеры вернулся в родной клуб, который он когда-то покинул за рекордные в то время деньги за кипера. Чемпион мира и живая легенда Буффон не всегда пробивается в основной состав, но иногда все еще способен выдавать матчи, как в старые-добрые времена.
Раджа Наингголан (СПАЛ)
Лучшие годы бельгийского хавбека прошли в Роме, где он стал мировой звездой, хотя и в Интере Раджа показывал себя неплохо. К сожалению, у клуба возникли финансовые проблемы, и игрока просто отпустили. Затем бельгиец попробовал себя на родине в Антверпене, но ряд скандалов не дали Наингголану там закрепиться. Зимой Раджа присоединился к СПАЛу, который тренирует его экс-одноклубник Даниэле Де Росси, и, скорее всего, итальянский клуб может стать последним в карьере хавбека.
Сеск Фабрегас (Комо)
Воспитанник Барселоны, Фабрегас стал настоящей легендой английского футбола, проведя на Туманном Альбионе 12 сезонов в составе Арсенала и Челси. Становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы с "фурий роха". Сначала Сеск уехал доигрывать в Монако, но уже через два года в качестве свободного агента перешел в Комо, за который уже успел провести 12 матчей в этом сезоне. Но, к сожалению, сильно помочь своему новому клубу испанец уже не может.
Другие игроки: Камиль Глик (Беневенто), Мауро Сарате (Коченца), Жереми Менез (Реджина), Доменико Кришито (Дженоа), Кристиан Ансальди (Парма)
Бундеслига 2
Рон-Роберт Циллер (Ганновер)
В 2010 году Рон-Роберт Циллер прибыл в Ганновер, а уже через год стал основным кипером и выиграл чемпионат мира с Германией. После небольшого тура в Лестер и Штутгарт, Циллер вернулся в клуб. Во второй раз получилось не так хорошо, но после аренды в Кельне, Рон-Роберт снова стал основным кипером и капитаном Ганновера. Пока команда идет только 7-й во второй немецкой лиге.
Льюис Холтби (Гольштайн Киль)
Льюиса Холтби тяжело назвать выдающимся футболистом, но свой след в истории немецкого футбола хавбек смог оставить. 13-15 лет назад Холтби был легендой спортивных симуляторов и одним из самых многообещающих игроков мира. Выбирал между сборными Англии и Германии, но карьера его вряд ли сложилась так, как хотел бы сам игрок. Многие могут помнить его выступления за Майнц, Шальке и Гамбург. Была относительно неплохая командировка в Англию, но в Германии Холтби показывал более высокий уровень футбола. Пока 32-летний хавбек доигрывает в Гольштайн Кили, и вряд ли уже заинтересует клубы высшего дивизиона.
Лига 2
Паписс Сиссе (Амьен)
38-летний сенегальский нападающий хорошо запомнился английским фанам своими голами за Ньюкасл, хотя и прежде он неплохо себя показал во Фрайбурге. После Англии был тур по Китаю и Турции, а в этом сезоне Сиссе вернулся во Францию. Хотя и нельзя сказать, что Паписс приехал доигрывать, у нападающего 6 голов в 15 матчах в Лиге 2. Также Сиссе 36 раз одевал футболку сборной Сенегала, за которую забил 15 голов.
Матье Дебюши (Валансьен)
Матье Дебюши мог стать одним из лучших французских защитников, но травмы преследовали его всю карьеру. Матье был прекрасен в составе Лилля, ушел на повышение в Ньюкасл, а оттуда в Арсенал, но в составе "канониров" сыграл всего 30 матчей за 4 года. В Сент-Этьене Дебюши вернул часть прежней формы, но возраст взял свое. Дебюши и Валансьен борются за середину таблицы в Лиге 2.
Сегунда
Роберто Сольдадо (Леванте)
Сольдадо – воспитанник академии Реала, который так и не смог конкурировать с великим Руудом Ван Нистелроем за место в старте. Тем не менее Роберто проявил себя в Осасуне и Хетафе, а лучшие свои годы провел в Валенсии, где за 141 игру забил 88 голов. Футболист решил испытать свои силы в Англии и перешел в Тоттенхэм, где его карьера сильно забуксовала. Сольдадо попробовал еще раз в Испании в составе Вильярреала, но вернуть свою лучшую форму не смог. В настоящее время 37-летний нападающий доиграет в Леванте.
Нолито (Ибица)
В 22 года Нолито попал во вторую команду Барселоны, где неплохо себя показал, но закрепиться в первой команде ему не удалось. После нескольких лет катаясь между Португалией и Испанией, Нолито попал в Сельту, где выдал свою лучшую игру, а наградой за это стало приглашение в Манчестер Сити, но и там не удалось остаться надолго. В конце концов, когда-то очень перспективный испанец в возрасте 36 лет поехал доигрывать за Ибицу, которая борется за выживание в Сегунде.
Хосе Кальехон (Гранада)
Кальехон – еще один воспитанник мадридского Реала, который так и не смог получить постоянное место в королевском клубе. Зато у Хосе вышла отличная карьера в Италии, сначала Наполи, затем Фиорентина, и в обоих клубах Кальехон был основным игроком и демонстрировал впечатляющую статистику. Сейчас в 35 лет испанец вернулся на родину доигрывать, контракт ему предложила Гранада.
Другие игроки: Висенте Иборра (Леванте), Рубен Кастро (Малага), Хорхе Молина (Гранада)
Первая лига Украины
Владимир Полевой (Металлург З)
Воспитанник запорожского футбола, свой профессиональный путь Владимир начал в киевском Динамо, но вскоре вернулся в Запорожье, где быстро стал основным. После 10 лет в родном клубе Полевой перешел в столичный Арсенал, но через два года команда снялась с чемпионата, и Владимир попал в уже донецкий Металлург. Затем еще был Днепр, а сейчас 37-летний игрок снова играет дома за муниципальную команду Металлурга Запорожье.
Денис Кожанов (Карпаты)
А Кожанов воспитанник марипольского футбола, который не смог закрепиться в основе Шахтера, но провел чудесные 4 года во львовских Карпатах. После 2011 года Денис сменил много клубов, успел даже поиграть в Молдове, но более чем на два года нигде не задержался. В 2021 году вернулся в Карпаты, где прошли его лучшие годы.
Другие игроки: Сергей Старенький (Диназ), Андрей Гитченко (Полесье), Артем Кичак (Оболонь)