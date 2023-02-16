Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Видео голов и лучших моментов матча 16.02.2023

В рамках 1/16 финала Лиги Европы фанатов ждал матч достойный финала - Барселона встретилась Манчестер Юнайтед.

Первыми счет открыли хозяева - забил Маркос Алонсо, который в этой встрече играл в центре обороны.

МЮ ответил быстрым голом в исполнении Маркуса Рашфорда, пробившего Тер Штегена в ближний угол.

Вскоре МЮ и вовсе вышел вперед после автогола Кунде, но Барселона не долго проигрывала - сравняв счет усилиями Рафиньи.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - МЮ в Лиге Европы

Статистика матча Барселона - Манчестер Юнайтед в 1/16 финала Лиги Европы

Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Алонсо, 50, Рафинья, 76 - Рэшфорд, 53, Кунде, 59 автогол

Ожидаемые голы (xG): 1,28 - 2,31

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 17 - 17

Удары в створ: 7 - 5

Фолы: 10 - 12

Барселона: тер Штеген, Араухо, Алонсо (Кристенсен, 67), Кунде, Альба (Бальде, 67), Кессиэ (Фати, 67), де Йонг, Педри (Серджи Роберто, 41), Гави, Левандовски, Рафинья (Ферран Торрес, 83).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Бруну Фернандеш, Каземиро, Фред, Вегорст, Рэшфорд, Санчо (Гарначо, 82).

Предупреждения: Альба (30), Варан (43), Каземиро (65), Маласиа (72), Гави (73).