Цыганков впервые появится в стартовом составе Жироны

В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги Жирона с Виктором Цыганковым будет дома принимать Альмерию.

Украинский вингер впервые выйдет в стартовом составе своей новой команды. До этого Виктор выходил только с замены и не еще не успел отметиться результативными действиями.

Напомним, что сейчас Жирона опережает Альмерию на два очка в турнирной таблице, потому матч важен обоим командам. В первом круге Альмерия дома победила соперника со счетом 3:2.

Матч между Жироной и Альмерией начнется в 22:00 по киевскому времени.