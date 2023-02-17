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Цыганков впервые появится в стартовом составе Жироны

Идеальный момент, чтобы открыть счет голам.
Сегодня, 21:00
Виктор Цыганков / gironafc.cat
Виктор Цыганков / gironafc.cat

В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги Жирона с Виктором Цыганковым будет дома принимать Альмерию.

Украинский вингер впервые выйдет в стартовом составе своей новой команды. До этого Виктор выходил только с замены и не еще не успел отметиться результативными действиями.

Напомним, что сейчас Жирона опережает Альмерию на два очка в турнирной таблице, потому матч важен обоим командам. В первом круге Альмерия дома победила соперника со счетом 3:2.

Матч между Жироной и Альмерией начнется в 22:00 по киевскому времени.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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