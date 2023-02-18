Бенитес - о штрафных Роналду: Мы не смогли внести коррективы, поэтому забыли об этом

Бывший тренер Реала Рафаэль Бенитес высказался о качестве штрафных ударов форварда Криштиану Роналду.

"Единственное замечание, которое я сделал Криштиану Роналду, так как я знал его по Манчестер Юнайтед, было, когда мы анализировали, как он пробивает штрафные удары.

Мы посмотрели на траекторию, посмотрели, можем ли мы внести какие-то коррективы, увидели, что не можем, и забыли об этом.

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Это мой единственный разговор с ним. Все остальное – ложь. Когда он выполнял штрафные после моего ухода, его статистика ухудшилась. Я был удивлен, что журналисты, которых я знаю, что-то говорили, не пообщавшись со мной", – сказал Бенитес в интервью Cadena SER.

Напомним, за время работы Бенитеса в Реале (лето 2015 - январь 2016) Роналду ни разу не забил со штрафного. До этого португалец отличался лишь в апреле 2015 года, потратив ранее на гол со стандарта 56 попыток.