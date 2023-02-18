iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бенитес - о штрафных Роналду: Мы не смогли внести коррективы, поэтому забыли об этом

Португалец не менял стиль пробития стандартов.
Сегодня, 11:55
Бенитес и Роналду / Getty Images
Бенитес и Роналду / Getty Images

Бывший тренер Реала Рафаэль Бенитес высказался о качестве штрафных ударов форварда Криштиану Роналду.

"Единственное замечание, которое я сделал Криштиану Роналду, так как я знал его по Манчестер Юнайтед, было, когда мы анализировали, как он пробивает штрафные удары.

Мы посмотрели на траекторию, посмотрели, можем ли мы внести какие-то коррективы, увидели, что не можем, и забыли об этом.

Читайте также: Роналду оценил победу Ан-Насра, которая позволила команде выйти на первое место

Это мой единственный разговор с ним. Все остальное – ложь. Когда он выполнял штрафные после моего ухода, его статистика ухудшилась. Я был удивлен, что журналисты, которых я знаю, что-то говорили, не пообщавшись со мной", – сказал Бенитес в интервью Cadena SER.

Напомним, за время работы Бенитеса в Реале (лето 2015 - январь 2016) Роналду ни разу не забил со штрафного. До этого португалец отличался лишь в апреле 2015 года, потратив ранее на гол со стандарта 56 попыток.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Рафаэль Бенитес Реал Мадрид

Статьи по теме

Дубль ассистов от Роналду помог Ан-Насру подняться на первую строчку Дубль ассистов от Роналду помог Ан-Насру подняться на первую строчку
Анчелотти выступил с заявлением касаемо будущего Асенсио Анчелотти выступил с заявлением касаемо будущего Асенсио
Настоящий романтик: Бензема на День Святого Валентина подарил по букету цветов трем разным женщинам Настоящий романтик: Бензема на День Святого Валентина подарил по букету цветов трем разным женщинам
Ливерпуль - Реал: прогноз на матч 21.02.2023 Лиги чемпионов Ливерпуль - Реал: прогноз на матч 21.02.2023 Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Альмерия 6:2 Видео гола и ассиста Цыганкова и лучших моментов матча чемпионата Испании
Жирона - Альмерия 6:2 Видео гола и ассиста Цыганкова и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Биатлон12:32
Джима пропустит женскую эстафету на чемпионате мира в Германии
Европа12:23
Ди Мария: ПСЖ дал Мбаппе власть, когда рядом с ним был лучший в истории
Биатлон12:15
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
НБА12:02
ТОП-10 моментов Уик-энда всех звезд НБА: действия Альварадо и Сохана возглавили рейитнг
Европа11:55
Бенитес - о штрафных Роналду: Мы не смогли внести коррективы, поэтому забыли об этом
Европа11:44
Тренер Жироны оценил перфоманс Цыганкова в матче Ла Лиги
Биатлон11:23
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате мира
Европа11:21
Марсело близок к расторжению контракта с Олимпиакосом
Европа11:03
Джим Рэтклифф сделал официальное предложение о покупке Манчестер Юнайтед
Киберспорт10:53
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK