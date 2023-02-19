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Cтали известны пары четвертьфинала Кубка Германии

Матчи пройдут в начале апреля.
Вчера, 22:28
РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд
РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Германии.

Пары были сформированы из восьми команд, которыми стали: Унион, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Бавария, Айнтрахт Франкфурт, Нюрнберг, Штутгарт и Фрайбург.

Стоит отметить, что Нюрнберг стал единственным клубом не из высшего дивизиона, который зашел настолько далеко по сетке турнира.

Пары четвертьфинала Кубка Германии

  • РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд
  • Бавария - Фрайбург
  • Айнтрахт - Унион
  • Нюрнберг - Штутгарт.

Победитель каждой пары будет определен в ходе одноматчевого противостояния. Поединики пройдут 3 и 4 апреля соответственно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия кубок

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