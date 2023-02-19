Cтали известны пары четвертьфинала Кубка Германии
Матчи пройдут в начале апреля.
Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Германии.
Пары были сформированы из восьми команд, которыми стали: Унион, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Бавария, Айнтрахт Франкфурт, Нюрнберг, Штутгарт и Фрайбург.
Стоит отметить, что Нюрнберг стал единственным клубом не из высшего дивизиона, который зашел настолько далеко по сетке турнира.
Пары четвертьфинала Кубка Германии
- РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд
- Бавария - Фрайбург
- Айнтрахт - Унион
- Нюрнберг - Штутгарт.
Победитель каждой пары будет определен в ходе одноматчевого противостояния. Поединики пройдут 3 и 4 апреля соответственно.