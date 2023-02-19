Cтали известны пары четвертьфинала Кубка Германии

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Германии.

Пары были сформированы из восьми команд, которыми стали: Унион, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Бавария, Айнтрахт Франкфурт, Нюрнберг, Штутгарт и Фрайбург.

Стоит отметить, что Нюрнберг стал единственным клубом не из высшего дивизиона, который зашел настолько далеко по сетке турнира.

Пары четвертьфинала Кубка Германии

РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд

Бавария - Фрайбург

Айнтрахт - Унион

Нюрнберг - Штутгарт.

Победитель каждой пары будет определен в ходе одноматчевого противостояния. Поединики пройдут 3 и 4 апреля соответственно.