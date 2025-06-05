Германия — Португалия 1:2 Видео голов и обзор матча 04.06.2025

Сборная Германии проиграла национальной команде Португалии в рамках полуфинала Лиги наций УЕФА.

Много разговоров было вокруг первого гола в матче, который забил Флориан Вирц, и вообще о работе главного арбитра Славко Винчича.

Тем не менее, португальцы смогли одержать волевую победу, забив два красивых мяча.

Видеообзор матча Германия - Португалия

Германия - Португалия 1:2

Голы: Вирц, 48 - Консейсан, 63, Роналду, 68

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