Фердинанд встал на защиту Грэма Поттера

Легенда Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд неожиданно встал на защиту главного тренера Челси Грэма Поттера.

Экс-защитник считает, что у английского специалиста сейчас самая сложная работа в АПЛ, ведь ему нужно сформировать состав из талантливых игроков, при этом разочаровав большинство из них.

"Он новый тренер, он никогда не имел дела с игроками такого уровня, с такими эго, и ему приходится с этим справляться. Итак, только представьте: каждую неделю он приходит на работу – да, в его распоряжении отличные игроки, но они не команда. Он должен формировать состав и разочаровывать от 11 до 15 игроков.

Все игроки думают, что они должны играть. Один из самых сложных разговоров для любого тренера – это сказать игроку, что он не будет играть на этой неделе. Это тяжело. Я хочу сказать, что это один из элементов того, насколько все сложно: нужно управлять людьми", - приводит слова Рио Daily Mail.

Кроме того Фердинанд считает, что раз Поттера не увольняют, значит у руководства клуба есть какие-то планы или стратегия. Но лишь время покажет, какое решение в итоге было бы правильным.