"Огромный шаг вперед для команды": Тренер сборной Швеции оценил победу над Украиной

Грэм Поттер подвел итоги успешного поединка квалификации ЧМ-2026.
Сегодня, 11:57       Автор: Игорь Мищук
Грэм Поттер / Getty Images

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер высказался о победе над Украиной в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

Накануне шведская команда обыграла украинцев 3:1 и теперь в решающем поединке поборется за место в финальной части мирового первенства с Польшей.

"Это огромный шаг вперед для команды. Настрой коллектива был невероятным против соперника топ-класса. Мы сражались вместе, это было здорово. Виктор Дьекереш был невероятен. Он также тяжело работал на команду, выступая нашей первой линией обороны. Нам удалось адаптироваться к отличной атмосфере против высококлассного соперника. Мы нашли очень хороший баланс между защитой и нападением.

Каждый был сосредоточен и полностью включен в игру, а настрой команды был именно таким, какой нам был нужен. Команда продемонстрировала игру топ-класса, и мы сделали большой шаг вперед. То, как мы начали второй тайм, имело решающее значение. Теперь впереди нас ждет невероятный вызов во вторник вечером.

Игроки счастливы, довольны и рады возможности отпраздновать это с болельщиками, которые приехали на матч. Но мы все осознаем, что праздновать особо нечего, так как во вторник нас ждет большая игра, и нам нужно восстановиться, чтобы подойти к ней в лучшей форме.

Мы с нетерпением ждем отличного вечера и фантастической атмосферы во вторник. Польша будет тяжелым соперником, и мы знаем, что это очень опасная команда. Нам нужно сосредоточиться на своей игре, и надлежащая подготовка станет для нас вызовом. Я с большим уважением отношусь к польскому футболу, у них отличная ментальность и огромная решимость, и я уверен, что они создадут нам серьезные трудности. Это отличная команда", - приводит слова Поттера официальный сайт УЕФА.

