Боули собирается купить еще один клуб

Американские владельцы Челси заинтересованы в покупке французского Страсбурга, сообщает L'Equipe.

Нынешний президент французского клуба Марк Келлер недавно обсудил потенциальную сделку с Тоддом Боули.

Американцы заинтересовал Старсбургом из-за его здорового финансового состояния. Кроме того потенциальным владельцам нравится идея отправлять игроков в аренду во Францию.

Издание сообщает, что Боули намерен выкупить у Келлера все 100 % акций клуба.

Сумма возможной сделки пока не сообщалась.