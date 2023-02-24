Боули собирается купить еще один клуб
Болельщики Страсбурга напряглись.
Американские владельцы Челси заинтересованы в покупке французского Страсбурга, сообщает L'Equipe.
Нынешний президент французского клуба Марк Келлер недавно обсудил потенциальную сделку с Тоддом Боули.
Американцы заинтересовал Старсбургом из-за его здорового финансового состояния. Кроме того потенциальным владельцам нравится идея отправлять игроков в аренду во Францию.
Издание сообщает, что Боули намерен выкупить у Келлера все 100 % акций клуба.
Сумма возможной сделки пока не сообщалась.