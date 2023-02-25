Владелец Манчестер Юнайтед впервые с начала сезона посетит матч своей команды

Аврам Глейзер решил, что финал кубка лиги - достаточная причина, чтобы побывать на стадионе.

Ожидается, что владелец Манчестер Юнайтед Аврам Глейзер посетит финал кубка английской лиги, в котором его клуб встретится с Ньюкаслом, сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, Глейзер заявил о своих намерениях присутствовать на Уэмбли, чтобы увидеть, как его клуб попытается завоевать свой первый трофей за последние шесть лет.

Игра пройдет в то время, когда клуб находится на жизненно важном этапе инвестиционных переговоров - переговоров, которые могут положить конец почти 18-летнему правлению семьи Глейзеров на Олд Траффорд.

В последний раз Аврам лично присутствовал на игре в день открытия сезона и видел, как Юнайтед дома проиграл Брайтону со счетом 1:2.

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Стоит отметить, что для каждого представителя семьи Глейзеров редкость посещать игры "красных дьяволов". Это связано с ненавистью фанатов, которые еще в 2005 году выступали против Глейзеров.

Напомним, что финал кубка лиги между Манчестер Юнайтед и Ньюкслом состоится в воскресенье, 26 февраля, в 18:30 по киевскому времени.