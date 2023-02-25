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Рэшфорд рассказал о том, как сумел преодолеть игровой спад

Англичанин рад вернуться на былой уровень.
Сегодня, 14:33
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд объяснил, почему у него случился игровой спад.

"Я не думаю, что кто-либо – кроме людей в клубе – знает, как долго я боролся с этими проблемами с травмой. Это был не просто один сезон, это был период времени, когда каждый день был тяжелым, и приходилось жертвовать собой.

Я всегда был одним из тех, кто старается проводить на поле как можно больше времени – вот где я обретаю счастье.

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Если я получу травму, то не буду счастливым. Временами приходится вытаскивать себя, а если ты этого не делаешь, тогда окружающим приходится вытаскивать тебя, и именно это произошло в ситуации с плечом. Это было самое подходящее время, чтобы все исправить. Я довольно быстро оправился от этого", – сказал Рэшфорд в интервью The Guardian.

В текущем сезоне на счету 25-летнего англичанина 14 голов и 3 ассиста в 24 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Маркус Рэшфорд

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