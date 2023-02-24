Рэшфорд может пропустить финал Кубка лиги

Участие Маркуса Рэшфорда в финале Кука английской лиги, где Манчестер Юнайтед встретится с Ньюкаслом, теперь под вопросом, соощает Sky Sports.

Нападающий был заменен на 88-й минуте победного матча против Барселоны из-за небольшого повреждения. Однако пока неизвестно, насколько серьезна травма англичанина.

"Я не знаю, сыграет ли Рэшфорд. Нам нужно провести обследование. Вчера мы сделали это, но после игры прошло слишком мало времени, поэтому пока ничего нельзя сказать. Нужно дождаться точного диагноза", - сказал главный тренер МЮ Эрик тен Хаг.

При этом в клубе сообщили, что Антони Марсиаль точно не успеет восстановиться до матча, который состоится на Уэмбли 26 февраля.

Маркус Рэшфорд проводит лучший сезон в карьере, имея на своем счету 24 гола и 7 голевых передач.