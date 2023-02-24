iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рэшфорд может пропустить финал Кубка лиги

Серьезная потеря для МЮ.
Сегодня, 17:22
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Участие Маркуса Рэшфорда в финале Кука английской лиги, где Манчестер Юнайтед встретится с Ньюкаслом, теперь под вопросом, соощает Sky Sports.

Нападающий был заменен на 88-й минуте победного матча против Барселоны из-за небольшого повреждения. Однако пока неизвестно, насколько серьезна травма англичанина.

"Я не знаю, сыграет ли Рэшфорд. Нам нужно провести обследование. Вчера мы сделали это, но после игры прошло слишком мало времени, поэтому пока ничего нельзя сказать. Нужно дождаться точного диагноза", - сказал главный тренер МЮ Эрик тен Хаг.

При этом в клубе сообщили, что Антони Марсиаль точно не успеет восстановиться до матча, который состоится на Уэмбли 26 февраля.

Маркус Рэшфорд проводит лучший сезон в карьере, имея на своем счету 24 гола и 7 голевых передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Маркус Рэшфорд

Статьи по теме

Бруну - о победе над Барсой: Вера болельщиков помогает нам в тяжелые моменты Бруну - о победе над Барсой: Вера болельщиков помогает нам в тяжелые моменты
Тен Хаг оценил волевую победу над Барселоной Тен Хаг оценил волевую победу над Барселоной
Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Манчестер Юнайтед - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги Европы Манчестер Юнайтед - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа19:05
Месси отказался от понижения зарплаты
Другие страны18:37
Марсело вернулся в родной клуб
Другие страны18:10
Фил Невилл потвердил интерес Интер Майами к Месси и Бускетсу
Европа17:22
Рэшфорд может пропустить финал Кубка лиги
Европа17:00
Йовичевич: Трубин - топ, других слов нет
Лига Европы16:40
Секрет успеха: Трубин показал крутую шпаргалку, которая помогла выиграть серию пенальти
Европа16:26
Де Дзерби может возглавить Ливерпуль, если Клопп покинет клуб
Бокс15:45
Хэйни озвучил два варианта места проведения боя с Ломаченко
Европа15:40
Шевченко: 24 февраля 2022 года - худший день моей жизни
Теннис15:13
Стаховский: Тяжелее всего видеть отчаяние людей, потерявших все
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK