Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 23.02.2023
В четверг, 23 февраля, в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед встречался с Барселоной. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.
В первом тайме забитым мячом отличился Роберт Левандовски. Польский форвард отличился с 11-метрового удара.
Во второй половине встречи быстрый гол забили игроки Манчестер Юнайтед, а вот героем для своей команды стал вингер Антони. Бразилец отличным обводящим ударом принес победу манкунианцам.
Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Европы Манчестер Юнайтед - Барселона
Манчестер Юнайтед – Барселона 2:1
Голы: Фред, 47, Антони, 73 - Левандовски, 18
Ожидаемые голы (xG): 1,31 – 1,24
Владение мячом: 45% – 55%
Удары (в ворота): 13(5) - 5(3)
Угловые: 1 – 2
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака (Далот, 67), Варан, Мартинес, Шоу - Каземиро, Фред - Фернандеш, Веггорст (Антони, 46), Санчо (Гарначо, 67) - Рашфорд (Мактоминей, 88)
Барселона: Тер Штеген - Араухо (Алонсо, 82), Кунде, Кристенсен, Бальде - Де Йонг, Бускетс, Кессье - Рафинья (Фати, 75), Левандовски, Роберто (Торрес, 70)