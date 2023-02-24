Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 23.02.2023

В четверг, 23 февраля, в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед встречался с Барселоной. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

В первом тайме забитым мячом отличился Роберт Левандовски. Польский форвард отличился с 11-метрового удара.

Во второй половине встречи быстрый гол забили игроки Манчестер Юнайтед, а вот героем для своей команды стал вингер Антони. Бразилец отличным обводящим ударом принес победу манкунианцам.

Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Европы Манчестер Юнайтед - Барселона

Манчестер Юнайтед – Барселона 2:1

Голы: Фред, 47, Антони, 73 - Левандовски, 18

Ожидаемые голы (xG): 1,31 – 1,24

Владение мячом: 45% – 55%

Удары (в ворота): 13(5) - 5(3)

Угловые: 1 – 2

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака (Далот, 67), Варан, Мартинес, Шоу - Каземиро, Фред - Фернандеш, Веггорст (Антони, 46), Санчо (Гарначо, 67) - Рашфорд (Мактоминей, 88)

Барселона: Тер Штеген - Араухо (Алонсо, 82), Кунде, Кристенсен, Бальде - Де Йонг, Бускетс, Кессье - Рафинья (Фати, 75), Левандовски, Роберто (Торрес, 70)