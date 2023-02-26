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Холанд побил клубный рекорд Агуэро

Там уже и до рекордов лиги недалеко.
Сегодня, 14:06
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Эрлинг Холанд забил свой 33-й мяч за Манчестер Сити и 27-й гол в рамках АПЛ. Это случилось 25 февраля в матче против Борнмута.

Таким образом норвежский форвард побил клубный рекорд по голам за сезон, который принадлежал Серхио Агуэро. В сезоне 2014/15 форвард забил 26 мячей.

При таком темпе Эрлинг может также побить и рекорды лиги. 32 гола в АПЛ забивал только Мохамед Салах, однако, если брать старый формат с 42-мя турами, то рекорд делят Энди Коул и Алан Ширер, забившие по 34 мяча.

Интересно, что в последнее время Холанд немного сбавил темп, у норвежца был всего 1 мяч в пяти играх. Даже Гвардиоле пришлось защищать игрока, мол команда просто недостаточно играла на Эрлинга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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