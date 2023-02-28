Футболку Модрича с ЧМ-2022 продадут на благотворительном аукционе

Хорват поможет пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.

Хорватский полузащитник Лука Модрич отметился благородным поступком.

Как сообщает MadridXtra, Модрич передал свою футболку посольству Турции в Загребе.

Футболку с поединка между сборными Хорватии и Марокко за бронзу ЧМ-2022 продадут на благотворительном аукционе. Деньги будут переданы жертвам землетрясений в Турции и Сирии.

Стоит сказать, что в последствии стихийного бедствия погибло более 44 тысяч людей. Множество человек получило травмы разной степени тяжести.

Напомним, ранее Модрич высказался о продлении контракта с Реалом.