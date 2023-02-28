Ковачич может продолжить карьеру в другом топ-клубе АПЛ

Хорват стал планом Б для Гвардиолы.

Полузащитник Челси Матео Ковачич летом может перебраться в Манчестер Сити, сообщает The Telegraph.

"Горожане" рассматривают хорватского хавбека, как дешевую альтернативу Джуду Беллингему, за которого предстоит тяжелая борьба.

К тому же, как сообщает издание, Гвардиола - большой поклонник игры Ковачича, а потому хорват вполне может оказаться в Манчестере.

Контракт Матео с Челси истекает в 2024 году, так что ценник не должен быть большим, как минимум относительно Беллингема.

В этом сезоне Матео Ковачич провел на поле 334 минуты и не отметился результативными действиями.