Ковачич может продолжить карьеру в другом топ-клубе АПЛ
Хорват стал планом Б для Гвардиолы.
Полузащитник Челси Матео Ковачич летом может перебраться в Манчестер Сити, сообщает The Telegraph.
"Горожане" рассматривают хорватского хавбека, как дешевую альтернативу Джуду Беллингему, за которого предстоит тяжелая борьба.
К тому же, как сообщает издание, Гвардиола - большой поклонник игры Ковачича, а потому хорват вполне может оказаться в Манчестере.
Контракт Матео с Челси истекает в 2024 году, так что ценник не должен быть большим, как минимум относительно Беллингема.
В этом сезоне Матео Ковачич провел на поле 334 минуты и не отметился результативными действиями.