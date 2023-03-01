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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: где смотреть матч 05.03.2023 АПЛ

Команды встретятся в матче 26-го тура английской Премьер-лиги-2022/23. Узнайте на ISPORT, где смотреть этот поединок, а также место и время его проведения.
Сегодня, 15:21
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В воскресенье, 5 марта, в рамках 26-го тура Английской Премьер-лиги состоится матч между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед.

Поединок будет сыгран в Ливерпуле на домашнем стадионе мерсисайдцев  - на Энфилде. Стартовый свисток встречи запланирован на 18:30 по киевскому времени.

На данный момент команды занимают места в разных частях таблицы: Ливерпуль идет на седьмом месте, ведя борьбу за зону Лиги чемпионов, а Манчестер Юнайтед занимает третье место, все еще имея шансы на выигрыш чемпионства.

Где смотреть матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

В Украине центральный матч 26-го тура чемпионата Англии в прямом эфире будет транслировать телеканал Setanta Sports, доступный как на одноименной ОТТ-платформе, так и на других медиасервисах, работающих в Украине. Напомним, что именно этот канал является официальным транслятором АПЛ.

Всего за свою продолжительную историю команды провели между собой 212 матчей во всех турнирах. На данный момент преимуществом в данном противостоянии владеют "красные дьяволы" - на счету клуба из Манчестера 84 победы. Мерсисайдцы могут похвастаться 70 победами.

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Где состоится матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

Одно из главных противостояний Европы будет сыграно на Энфилде, одном из старейших стадионов. Арена в Ливерпуле была построена в 1884 году и изначально ею пользовался Эвертон. Но после того, как "ириски" отказались платить повышенную аренду, они перехали на Гудисон Парк, а владелец стадиона сформировал новую команду, которой стал Ливерпуль.

В последний раз команды встречались между собой 22 августа в рамках третьего тура АПЛ. Тогда команда Эрика тен Хага неожиданно для многих обыграла своего оппонента со счетом 2:1. На голы Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда подопечные Юргена Клоппа ответили лишь поздним голом в исполнении Мохамеда Салаха.

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