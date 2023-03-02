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Реал приостановил работу над переходом Беллингема

"Сливочные" не готовы платить большую цену за игрока.
Сегодня, 18:47
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Мадридский Реал приостановил работу над возможным трансфером Джуда Беллингема.

Как сообщает AS, причина этому решению - большие запросы Боруссии Дортмунд.

"Шмели" хотят за свой главный актив не менее ста миллионов евро, а "сливочные" в это же время считают, что на данный момент это слишком много.

Вероятно мадридцы примут решение подождать с переходом Беллингема еще один сезон, однако перехватить хавбека может один из грандов на его родине, например, Ман Сити или Ливерпуль.

Напомним, ранее Реал определился с альтернативой Беллингему.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид джуд беллингем

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