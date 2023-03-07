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Joma заявила, что не имеет отношения к презентациям форм росийских клубов

Форма якобы приобретена у розничного продавца.
Сегодня, 19:10
Форма сборной Украины / joma.ua
Форма сборной Украины / joma.ua

Компания Joma наконец дала официальный ответ на запрос от УАФ объяснить, почему росийские команды провели презентации форм, где технических спонсором стала Joma.

Напомним, что Joma - технический спонсор сборной Украины по футболу, и при этом ряд росийских клубов выпустил новую форму под их же брендом.

Испанская комапния заявила, что не имеет никакого отношения к любым клубам стран-террористов, а формы они получили от розничного продавца.

"Мы подтверждаем, что штаб-квартира Joma в Испании прекратила всю нашу спонсорскую деятельность со спортивными командами из росии и беларуси. У нас нет прямого контакта - ни коммерческого, ни спонсорского - с каким-либо профессиональным клубом там в России и Беларуси, и мы не были в курсе и не имеем никакого отношения к запуску и кастомизации/индивидуальному стилю новой формы зенита.

Футболки были распространены компанией Wildberries. Это розничный продавец, который может получать товары из нашего каталога на открытом рынке, где мы не имеем никакого контроля", - говорится в официальном заявлении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: joma

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