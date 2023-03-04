В УАФ высказались о ситуации касаемо работы титульного спонсора сборной с российской командой

В УАФ отреагировали на презентацию новой формы Зенита от компании Joma, которая работает со сборной Украины.

"Позиция УАФ Маркетинг относительно использования клубами страны-террориста формы бренда технического спонсора национальной сборной Украины.

Сегодня стало известно о презентации российским клубом зенит новой формы бренда, являющегося техническим спонсором национальной сборной Украины. В этой связи УАФ Маркетинг направил в головной офис Joma запрос с просьбой дать объяснение по этой ситуации. В частности, имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и в целом разработке дизайна формы фк зенит, и как так случилось, что на презентованной форме российской команды красуется логотип Joma?

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УАФ Маркетинг надеется получить четкий ответ на этот вопрос в ближайшее время.

В то же время напоминаем, что похожая ситуация с использованием формы бренда Joma российскими клубами уже возникала в июле 2022 года. И тогда в ответ на запрос УАФ Маркетинг технический спонсор национальной сборной Украины заявил, что Joma остановила все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами в связи с началом полномасштабной военной агрессии РФ против Украины", - говорится в заявлении УАФ в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что УАФ планирует вернуть болельщиков на трибуны стадионов.