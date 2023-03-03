Спонсор сборной Украины представил форму питерского Зенита, в компании прокомментировали ситуацию

Росийские команды зенит, ахмат и цска представили новые формы, техническим спонсором которых стала компания Joma.

Напомним, что именно эта компания сотрудничает со сборной Украины, а также именно она сделала форму с лозунгом "Слава Украине" для Евро-2020.

В связи с этим львовские Карпаты уже заявили, что разрывают сотрудничество с Joma. Новым техническим спонсором львовян станет Nike. УАФ пока ситуацию не комментировала.

Зато своим комментарием поделился официальный дистрибьютор Joma Ukraine. По их словам, они удивлены не меньше болельщиков.

"Уважаемые болельщики, мы не менее вас удивлены и возмущены новостью о том, что Joma становится техническим спонсором одного из российских клубов. Наша компания является на 100% украинской, где работают настоящие патриоты Украины.

С первых дней войны мы поддерживаем наши Вооруженные Силы, закупая и передавая на фронт все необходимое для нашей победы. Некоторые наши сотрудники сейчас находятся в рядах ВСУ.

Мы не имеем двойного взгляда на эту ситуацию, наша позиция однозначна. Спонсорство российского спорта - это безответственные действия, которые мы не можем поддерживать. Но мы должны дождаться официальной информации.

Сейчас мы обратились в центральный офис компании Joma Sport за разъяснениями и официальным комментарием по поводу этой ситуации".

Напомним, что на нашем сайте вы можете следить за всеми матчами текущего дня.