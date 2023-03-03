iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Спонсор сборной Украины представил форму питерского Зенита, в компании прокомментировали ситуацию

Сложилась очень непритяная ситуация.
Сегодня, 20:27
Александр Караваев / Getty Images
Александр Караваев / Getty Images

Росийские команды зенит, ахмат и цска представили новые формы, техническим спонсором которых стала компания Joma.

Напомним, что именно эта компания сотрудничает со сборной Украины, а также именно она сделала форму с лозунгом "Слава Украине" для Евро-2020.

В связи с этим львовские Карпаты уже заявили, что разрывают сотрудничество с Joma. Новым техническим спонсором львовян станет Nike. УАФ пока ситуацию не комментировала.

Зато своим комментарием поделился официальный дистрибьютор Joma Ukraine. По их словам, они удивлены не меньше болельщиков.

"Уважаемые болельщики, мы не менее вас удивлены и возмущены новостью о том, что Joma становится техническим спонсором одного из российских клубов. Наша компания является на 100% украинской, где работают настоящие патриоты Украины.

С первых дней войны мы поддерживаем наши Вооруженные Силы, закупая и передавая на фронт все необходимое для нашей победы. Некоторые наши сотрудники сейчас находятся в рядах ВСУ.

Мы не имеем двойного взгляда на эту ситуацию, наша позиция однозначна. Спонсорство российского спорта - это безответственные действия, которые мы не можем поддерживать. Но мы должны дождаться официальной информации.

Сейчас мы обратились в центральный офис компании Joma Sport за разъяснениями и официальным комментарием по поводу этой ситуации".

Напомним, что на нашем сайте вы можете следить за всеми матчами текущего дня.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: joma

Статьи по теме

Игроки сборной Украины провели фотосессию в новой форме от Joma Игроки сборной Украины провели фотосессию в новой форме от Joma
Руководство Реала выразило недовольство игрой команды в матче против Барселоны Руководство Реала выразило недовольство игрой команды в матче против Барселоны
Жиру вступился за мальчика, которого травили в школе Жиру вступился за мальчика, которого травили в школе
Удачный набор веса: Джонс оказался тяжелее Гана на взвешивании Удачный набор веса: Джонс оказался тяжелее Гана на взвешивании
Помочь журналистам

Видео

"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны
"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Биатлон-2022/2023: спринты выиграли норвежцы
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа22:50
Руководство Реала выразило недовольство игрой команды в матче против Барселоны
Европа22:32
Жиру вступился за мальчика, которого травили в школе
ММА22:18
Удачный набор веса: Джонс оказался тяжелее Гана на взвешивании
Другие страны21:55
Роналду стал игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии
Европа21:51
Адвокат Хакими высказался об обвинениях в изнасиловании в адрес игрока
Украина21:30
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина21:15
Федорив - официально игрок Днепра-1
Биатлон21:05
Украинцы примут участие в гонках преследования: составы команд
Киберспорт20:52
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Биатлон20:39
Биатлон-2022/2023: спринты выиграли норвежцы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK