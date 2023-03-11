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Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 видео голов и лучших моментов матча 11.03.23

Мадридцы оформили долгожданную победу.
Сегодня, 17:55
Реал Мадрид - Эспаньол / Getty Images
Реал Мадрид - Эспаньол / Getty Images

В субботу, 11 марта, в рамках 25-го тура Ла Лиги Реал Мадрид встречался с Эспаньолом. Королевский клуб без особых проблем оформил победу 3:1.

Эспаньол открыл счет благодаря успешной контратаке, но это лишь разозлило "королей камбеков". Три безответных гола и легкие три очка для "сливочных".

Винисиус, Милитао и Асенсио помогли мадридскому клубу заработать простые три очка. Реал контрлировал игру и не позволил гостям отыграться.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал Мадрид - Эспаньол в 25-м туре Ла Лиги:

Реал Мадрид - Эспаньол 3:1
Голы: Винисиус, 22, Милитао, 39, Асенсио, 90 - Хоселу, 8

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эспаньол Реал Мадрид видео голов

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