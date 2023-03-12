Два ключевых игрока Реала вернулись в строй и готовы сыграть против Ливерпуля

Бензема и Менди вновь вошли в основную обойму.

Форвард Карим Бензема сможет принять участие в матче Реала с Ливерпулем в Лиге чемпионов. Об этом сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана.

Французский футболист тренировался в общей группе и будет доступен для включения в заявку. Фулбек Ферлана Менди, пропустивший полтора месяца, также вернулся в основную обойму.

В свою очередь защитник Давид Алаба в 1/8 финала еврокубка выступить не сможет, несмотря на улучшение физического состояния.

Напомним, ответный матч Реал - Ливерпуль состоится 15 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Реал поставил Мбаппе ультиматум, если игрок все же захочет перебраться в Мадрид.