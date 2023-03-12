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Два ключевых игрока Реала вернулись в строй и готовы сыграть против Ливерпуля

Бензема и Менди вновь вошли в основную обойму.
Сегодня, 20:23
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Форвард Карим Бензема сможет принять участие в матче Реала с Ливерпулем в Лиге чемпионов. Об этом сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана.

Французский футболист тренировался в общей группе и будет доступен для включения в заявку. Фулбек Ферлана Менди, пропустивший полтора месяца, также вернулся в основную обойму.

В свою очередь защитник Давид Алаба в 1/8 финала еврокубка выступить не сможет, несмотря на улучшение физического состояния.

Напомним, ответный матч Реал - Ливерпуль состоится 15 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Реал поставил Мбаппе ультиматум, если игрок все же захочет перебраться в Мадрид.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Реал Мадрид ферлан менди

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Два ключевых игрока Реала вернулись в строй и готовы сыграть против Ливерпуля
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