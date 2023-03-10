Реал поставил Мбаппе ультиматум, если игрок все же захочет перебраться в Мадрид
Француз должен извиниться за свое поведение в 2021 году.
Реал готов усилиться форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе. Об этом сообщает издание As.
Есть два условия для перехода Мбаппе в Реал. Первое – трансфер должен быть бесплатным, а это возможно летом 2024 года, по истечении контракта Килиана с ПСЖ.
Второе условие - игрок должен публично признать, что неправильно повел себя по отношению к Реалу в 2021 году, отказавшись от перехода.
В текущем сезоне на счету 24-летнего француза 18 голов и 3 ассиста в 22 матчах Лиги 1.
Ранее сообщалось, что Каррагер призвал Мбаппе покинуть ПСЖ.