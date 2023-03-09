Каррагер призвал Мбаппе покинуть ПСЖ

8 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ уступил Баварии и вылетел из турнира.

После очередного вылета парижского клуба из главного европейского турнира, экс-защитник Ливерпуля Джейми Каррагер призвал Килиана Мбаппе наконец покинуть ПСЖ.

"Мбаппе должен уйти. Я действительно считаю, что он должен уйти. ПСЖ очень далек от победы в Лиге чемпионов. Я не думаю, что в следующем сезоне ситуация улучшится, если ПСЖ сохранит прежний состав. Чем быстрее Мбаппе окажется в Реале, тем лучше.

Пять вылетов на стадии 1/8 финала – это просто какая-то шутка. В идеальном мире ПСЖ хотел бы тратить много денег на мастеров, но их нет в команде.

Серхио Рамос – один из лучших игроков в истории футбола на моей позиции. Это серийный победитель. Но ПСЖ должен идти и покупать лучших молодых центральных защитников в мире, а не таких игроков, как Рамос», – цитирует Джейми CBS Sport.