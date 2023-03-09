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Бавария - ПСЖ: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 08.03.2023

Мюнхенский клуб добыл нужный результат для выхода в 1/4 финала турнира.
Сегодня, 00:22
Бавария - ПСЖ / Getty Images
Бавария - ПСЖ / Getty Images

В среду, 8 марта, в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария на своем поле принимала ПСЖ.

В первом тайме коллективы создали несколько голевых моментов, но реализовать их не сумели. Лучший шанс для взятия ворот имел игрок французской команды Витинья, который пробил по пустым воротам, но Де Лигт успел вытянуть.

Уже во второй половине встречи Бавария включилась больше. Сначала голом с офсайда отметился Чупо-Мотинг, а уже через пару минут забил гол по правилам.

В концовке встречи автором второго гола в составе хозяев стал Гнабри, который реализовал выход один в один.

Благодаря домашней победе Бавария пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария - ПСЖ в Лиге чемпионов:

Бавария – ПСЖ 2:0 (первый матч 1:0)
Гол: Шупо-Мотинг, 61, Гнабри, 90

Бавария: Зоммер – Станишич, Упамекано, где Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Коман (Гнабри, 86), Мюллер (Канселу, 86), Мусиала (Мане, 82) – Шупо-Мотинг (Сане, 68).

ПСЖ: Доннарумма – Маркиньос (Мукиеле, 36, Битшиабу, 46), Рамос, Данилу – Хакими, Витинья (Экитике, 81), Верратти, Руис (Заир-Эмери, 76), Мендеш (Бернат, 81) – Месси, Мбаппе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ПСЖ

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Бавария - ПСЖ 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - ПСЖ 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

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