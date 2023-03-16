Анчелотти: Хочу сыграть с Миланом в финале ЛЧ

Наставник Реала Карло Анчелотти подвел итоги двухматчевого противостояния с Ливерпулем в ЛЧ.

Считаю, мы хорошо сыграли, справились с задачей. Не защищались низким блоком, старались хорошо распоряжаться мячом. У нас были моменты, мы были надежными в обороне. Это та игра, которой мы хотели.

Высокий прессинг дорого стоил Ливерпулю. Но Модрич и Кроос очень хорошо справляются с такой игрой. Они очень хорошо выводят мяч через пространство сзади.

Команда была в порядке, замены провели ради замен. Хотел заменами замедлить игру в конце матча. Мы хорошо провели каждую минуту игры, всегда были сосредоточенными, не рисковали. Рад проходу дальше.

Напоследок итальянец отметил, что хотел бы встретиться с итальянским Миланом, во главе которого завоевывал трофей, как можно позже.

Хочу сыграть с Миланом в финале, а не в четвертьфинале", - сказал Анчелотти.

Напомним, что ранее ISPORT подвел итоги 1/8 финала Лиги Чемпионов.